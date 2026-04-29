ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「今日も孫を預かるの!?」プレゼントまでねだる嫁の身勝手さにモヤモ… 「今日も孫を預かるの!?」プレゼントまでねだる嫁の身勝手さにモヤモヤ…優しい義母は嫁に利用されてる!? 「今日も孫を預かるの!?」プレゼントまでねだる嫁の身勝手さにモヤモヤ…優しい義母は嫁に利用されてる!? 2026年4月29日 22時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 孫との時間は喜びなのに、嫁の身勝手さには毎回モヤモヤ。プレゼント代までねだられて、堪忍袋の緒が切れかかっていました。翌朝、孫を迎えにきた嫁との会話で、初音は思い切って自分の気持ちを伝えることに…。ところが嫁の反応は、初音の想像をはるかに超えていたのです…！>>【まんが】嫁に利用されている義母(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】嫁に利用されている義母 「愛だから」は許されない！ その関係、もう成立していません【編集後記あり】【姉が帰らない理由 第18話】 理不尽すぎる要求なんか通るワケない…息子の借金をなぜ私が？義母の主張が意味不明すぎる【私が義妹と縁を切った理由 Vol.71】