俳優の斎藤工さん（44）が29日、都内で行われた映画『サンキュー、チャック』公開記念先行感謝上映イベントに登場。ゲストのお笑いコンビ、トム・ブラウンとの意外な関係を明かしました。

イベントでトム・ブラウンとの関係性について聞かれた斎藤さんは「かなり蜜月な関係ではありますね。先日ね、合体しましたよね？」と何やら意味ありげな回答。この発言についてトム・ブラウンのみちおさん（41）「『春のコント大会』というコントをたくさんやるライブがあったんですけど、一緒に出演させていただきまして」と説明し、共演歴があったことを語りました。

この日のイベントでも斎藤さんからの「トム・ブラウンさん、そしてトム・ヒドルストンさん、そしてトム・クルーズさんを3組集めて、スーパートム3助を作りたいんです」とのボケに、布川ひろきさん（42）の「ダメー！」とツッコミがさく裂。布川さんは「知らないと思うんですけど、工さんの頭は“ダメー！”しやすい頭なんですよ」と斎藤さんの頭の形を評価しました。

これに斎藤さんは「布川さんはコントのときにツッコむ人に対して頭蓋骨と会話してくれるんですよ。調律というか、楽器を調律するように。みちおさんはちょっと中央めなんですけど、僕の場合はちょっと前めのほうが音が鳴るっていう」と音の出し方に工夫があることを明かしました。

布川さんは「ちょっと（頭を）たたいて、この人のいい音が鳴る場所を1回チューニングするんですよ。だから前ね、コント大会の時も工さんにも伝えさせてもらったんで本番の直前に“あ、布川さん”って言って。頭出してくれてチューニングさせてくれてね」と語りました。斎藤さんも「楽器になれるというか」と語り、布川さんのツッコミに満足した様子でした。

映画『サンキュー、チャック』（5月1日全国公開 配給：ギャガ、松竹）はスティーヴン・キングさんが原作で、マイク・フラナガンさんが監督・脚本を手がけたヒューマン・ミステリーです。『第49回トロント国際映画祭』で最高賞にあたる観客賞を受賞しています。世界の終末を舞台に、「ありがとう、チャック！」と記された大量の謎の広告をきっかけに、ひとりの男の人生をさかのぼる物語が展開されます。主演は『マイティ・ソー』や『アベンジャーズ』シリーズで活躍するトム・ヒドルストンさんが務めます。