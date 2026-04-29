岩手県大槌町の山林火災で、町は２９日、３日連続の雨で民家への延焼の恐れがなくなったとして、町民の約３割にあたる１５５８世帯３２５７人に出していた避難指示を、山間部の一部地域を除き、解除した。

１７世帯２４人には引き続き避難を求める。ただ鎮圧には至っておらず、３０日も消火活動を続ける。

火災は２２日午後、小鎚（こづち）地区と、約１０キロ離れた吉里吉里（きりきり）地区で発生。住宅を含む８棟が焼失し、計１６３３ヘクタールが焼けた。

２９日は、平野公三町長がヘリコプターで上空から被害状況を確認。午後１時４５分に大半の地域で避難指示を解除した。平野町長は記者会見で「これで終わったわけではない。住民それぞれが消防団員になったつもりで監視を続けてほしい」と警戒を求めた。消火活動はこの日も約１３００人態勢で行われた。３０日は、火種が残っていないかも調べる予定。

発生から８日目の避難指示解除に、吉里吉里地区の住民（６５）は、無事だった自宅前で「やっと安心できる」と胸をなで下ろした。

火災が発生した２２日の夜、自宅前の海の向こうに見える山々が赤く燃え上がった。翌日には裏山に帯状の炎が迫り、「火の粉が家に飛んだら燃える。危険だ」と判断し、町内の親戚宅に妻と身を寄せた。生まれ育った地元の山林は日に日に延焼範囲が拡大し、夜も山の様子が気になり、時折目が覚める日々が続いた。ようやく自宅で過ごせるようになり、「全国から駆けつけてくれた消防や自衛隊に感謝している」と話した。

火災で休漁が続いていたワカメ漁も再開された。消火活動では、上空から散水するヘリが沖合で海水をくみ上げるため漁を自粛。２０日の三陸沖を震源とする地震に伴う後発地震注意情報もあり、１週間以上船を出せない日々が続いた。

２９日は、ゆでたワカメを海水で冷ますための水槽を清掃するなどし、午後６時半頃に沖合の養殖場に複数の船が出港した。ワカメ漁師（５７）は「休んだ分を取り返せるよう急ピッチで取り組みたい」と意気込んだ。