◆ＯＮＥ「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ フライ級キックボクシング暫定王座決定戦 ロッタン ＶＳ 武尊」（２９日、有明アリーナ）

世界最大の格闘技団体「ＯＮＥ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は２９日、有明アリーナで「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ フライ級キックボクシング暫定王座決定戦 ロッタン ＶＳ 武尊」を開催した。

メインイベントでこの試合で「引退」を公言している元Ｋ―１三階級制覇王者の武尊がロッタン・ジットムアンノン（タイ）と対戦した。

「ＯＮＥフライ級暫定王座決定戦」として行われた試合で武尊はロッタンに５ラウンドＫＯ勝ちした。

小学校２年で空手を始めた格闘技人生にピリオドを打った３４歳の武尊は、試合後の会見で今後について「格闘技の熱を止めたくないし」と切り出し「これからのファイターに盛り上がる舞台を残してあげたいし、Ｋ―１とかＲＩＳＥとかどの団体も一緒に盛り上げたいし、格闘技界を盛り上げ続ければなと思います」と明かした。

◆武尊（たける） 本名・世川武尊（せがわ・たける）１９９１年７月２９日、鳥取・米子市生まれ。３４歳。小学生時代にテレビでＫ―１を見て空手を始める。２０１１年９月、プロデビュー。１４年１１月３日に新生Ｋ―１「旗揚げ戦」に参戦。１５年４月にスーパーバンタム級王座、１６年１１月３日にフェザー級王座、１８年３月にスーパー・フェザー級王座を奪取しＫ―１史上初の三階級制覇を達成。２２年６月１９日に東京ドームで那須川天心と対戦も判定で敗れる。その後、Ｋ―１と契約を解除し２３年５月に「ＯＮＥ」と契約した。妻は、タレントの川口葵。身長１６８センチ、体重６１・１キロ。戦績５１戦４６勝（２８ＫＯ）５敗。