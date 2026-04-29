「彼はオランダのジルーになり得る」 降格したバーンリーでプレミア9ゴールを挙げたオランダ人ストライカーが代表の切り札に？
前節のマンチェスター・シティ戦を落とし、プレミアリーグからの降格が決まったバーンリー。そんな苦しいチーム状況の中、バーンリーの前線で懸命に体を張って9ゴールを挙げたオランダ人ストライカーがいる。
2024年よりバーンリーでプレイする27歳のFWジアン・フレミングだ。
昨季はイングランド2部で12ゴールを挙げてチームの昇格に貢献し、今季はプレミアで9ゴール。チームは降格となったが、フレミングのパフォーマンスは評価できる。
「バーンリーでのゴール数は印象的だし、特にバーンリーは守備的に戦ってきたチームだからね。オランダ代表が目指すサッカーとは異なるタイプかもしれないけど、マレンに次いで2番目に国外で多くのゴールを決めたオランダ人FWでもある」
AZやアヤックスでプレイしたケネス・ペレス氏も「彼はオランダのジルーになり得る。プレミアでの二桁得点は、オランダの選手100人中99人は出来ない芸当だ」と評価する。
フレミングはまだオランダ代表でのプレイ歴がないが、今のオランダ代表はセンターフォワードの層がやや薄い。プレミアでの実績を考慮すると、185cmとサイズのあるフレミングは面白い選択肢かもしれない。