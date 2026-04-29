◆米大リーグ ドジャース１―２マーリンズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

大谷は投手としての仕事は十分にできた。２失点だけど自責は１でゲームはしっかりつくった。クオリティースタートはクリア。打線が３、４点を取っていれば「ナイスピッチング」と言われただろう。

１０４球を投じて、ストライクは６７球。ストライク率は約６４％で初球に限れば約６７％だった。ある程度、ゾーン内で勝負したい投手であることを考えると、球には勢いもキレもあったと思う。

４、５回は相手走者が動いてきたこともあって、制球が乱れた。相手は好調なマーリンズ打線で慎重にもなる。配球も考えながら、やらないといけないことも増えたからボール球が増えたのだろう。疲れで球が抜けたのかとも思ったけど、６回に入っても投げたい球をしっかりコントロールしていたからね。

気になったのはスプリットの精度。もう少し低めに投げられたら良かった。三振が９と多かったから、必然的に球数も多くなった。１、２球で打ち取れる球があれば、もう１イニングは長く投げられたかな。（野球評論家・郄橋 尚成）