◆ＯＮＥ「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ フライ級キックボクシング暫定王座決定戦 ロッタン ＶＳ 武尊」（２９日、有明アリーナ）

世界最大の格闘技団体「ＯＮＥ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は２９日、有明アリーナで「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ フライ級キックボクシング暫定王座決定戦 ロッタン ＶＳ 武尊」を開催した。

メインイベントでこの試合で「引退」を公言している元Ｋ―１三階級制覇王者の武尊はロッタン・ジットムアンノン（タイ）を５回ＫＯで破り、劇的なラストマッチを勝利で飾った。

ＯＮＥのチャトリＣＥＯは、有終の美を飾った武尊を「彼は格闘技界のアイコン。たくさん苦労してきましたが、キャリアの素晴らしい締め方ができていいイベントになった」と明かした。

第１回となった「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」。この大会はＭＭＡ、ムエタイ、キックボクシング、サブミッショングラップリングの各競技で、日本の人気格闘家と次世代アスリートが参戦するが「まだ日本人の選手は少し未熟な部分もあるかもしれないです。この大会はを日本人の選手を日本から世界に届ける意図でやってますので、どんどん強くなってほしいと思います」と日本人ファイターにさらなる奮起を促した。

「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」は、今後、５年間で６０大会を行う計画で１２００万人の加入者を持つ日本最大のストリーミングサービスＵ―ＮＥＸＴが全ての「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」イベントを独占配信する。

次回大会「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ ２」は、８月８日にＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた（大田区総合体育館）で開催する。

◆４・２９有明全成績

▼メインベント ＯＮＥフライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦 ３分３ラウンド

〇武尊（５回２分２２秒 ＴＫＯ）ロッタン・ジットムアンノン●

▼第１４試合 ＯＮＥフライ級総合格闘技世界タイトルマッチ ５分５ラウンド

〇挑戦者・アバズベク・ホルミルザエフ（２回４分５３秒 ＫＯ）王者・若松祐弥●

▼第１３試合 ＯＮＥアトム級ムエタイ 世界タイトルマッチ ３分５ラウンド

〇王者・吉成名高（判定３―０）挑戦者・ソンチャイノーイ・ゲッソンリット●

▼第１２試合 ＯＮＥバンタム級キックボクシング世界タイトルマッチ ３分５ラウンド

〇王者・ジョナサン・ハガティー（判定３―０）挑戦者・与座優貴●

▼第１１試合 フェザー級キックボクシング ３分３ラウンド

〇マラット・グレゴリアン（１回 ＫＯ）海人●

▼第１０試合 アトム級総合格闘技 ５分３ラウンド

〇澤田千優（１回４分３３秒 アームバー）三浦彩佳●

▼第９試合 バンタム級キックボクシング ３分３ラウンド

〇秋元皓貴（判定２―１）久井大夢●

▼第８試合 フェザー級キックボクシング ３分３ラウンド

〇和島大海（判定３―０）リカルド・ブラボ●

▼第７試合 アトム級総合格闘技 ５分３ラウンド

〇平田樹（３回２分４２秒 リアネイキッドチョーク）リトゥ・フォガット●

▼第６試合 フライ級総合格闘技 ５分３ラウンド

〇和田竜光（判定２―１）伊藤盛一郎●

▼第５試合 ストロー級総合格闘技 ５分３ラウンド

〇山北渓人（２回１分３１秒 アームバー）黒澤亮平●

▼第４試合 フライ級ムエタイ ３分３ラウンド

〇士門（判定３―０）ジョハン・ガザリ●

▼第３試合 ストロー級キックボクシング ３分３ラウンド

〇田丸辰（判定３―０）黒田斗真●

▼第２試合 フライ級キックボクシング ３分３ラウンド

〇内藤大樹（判定３―０）陽勇●

▼第１試合 バンタム級総合格闘技 ５分３ラウンド

〇永井奏多（判定３―０）神部篤坊●