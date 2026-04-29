キル フェ ボン母の日限定♡華やかイチゴタルトで感謝を伝える

タルト専門店キル フェ ボンから、母の日に向けた特別な新作「イチゴとベリーのティラミス」が登場。赤いカーネーションをイメージした華やかなビジュアルと、やさしい甘さのベリーの味わいが魅力の一品です。大切な人へ“ありがとう”の気持ちを届ける、心ときめくスイーツが期間限定で販売されます♡

母の日を彩る華やかタルト

新作「イチゴとベリーのティラミス」は、“母への愛”をテーマに仕上げられた限定タルト。

赤いカーネーションの花束をイメージし、丸みのあるクリームで花びらのようなやわらかさを表現しています。

トップには真っ赤なイチゴをたっぷりと飾り、ひと目で心を惹きつける華やかなデザインに。見た目にも特別感があり、母の日のギフトにぴったりの一品です。

船橋屋のかき氷が今年も登場♡乳酸菌入りで楽しむ夏限定和スイーツ

コクと爽やかさの絶妙バランス

味わいの決め手は、北海道生乳100％のフレッシュチーズを使用したマスカルポーネクリーム。軽やかな口あたりの中にコクを感じるなめらかな仕上がりです。

さらに、イチゴ・ラズベリー・ブルーベリーをブレンドした自家製ベリージャムを重ね、甘みと酸味のバランスを引き出しました。ラズベリーを2段階で加えることで奥行きのある味わいに。

最後まで飽きずに楽しめる、こだわりが詰まったティラミスタルトです。

サイズ展開＆ギフト仕様も充実

価格：piece1,490円（税込）／whole（25cm）14,904円（税込）／whole（17cm）8,197円（税込）

商品はシーンに合わせて選べる3サイズ展開。発売期間は2026年5月1日（金）～5月31日（日）、全国のキル フェ ボン全12店舗で販売されます。

さらに、期間中は母の日限定チャームを無料で付けられる特別仕様も登場（※数量限定）。贈り物に華やかさを添え、より特別なひとときを演出します。

また、公式オンラインストアでは2026年4月18日（土）～5月5日（火）の期間、送料全国一律490円（税込）、税込7,000円以上で送料無料となるキャンペーンも実施。遠方のお母さまへのギフトにも便利です。

心を込めた甘い贈り物に♡

見た目の華やかさと、繊細な味わいを兼ね備えた「イチゴとベリーのティラミス」。母の日にふさわしい特別なタルトは、感謝の気持ちをやさしく伝えてくれます。

家族で囲むひとときにも、大切な方への贈り物にもぴったり。キル フェ ボンの期間限定スイーツで、心あたたまる時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪