「オールスターオートレース・ＳＧ」（２９日、飯塚）

昨年覇者の佐藤励（２６）＝川口・３５期＝が、１周４角で好スタートを決めた青山周平（伊勢崎）を差して先頭に立つと、そのまま他を引き離して悠々のゴール。ＳＧ・オールスターオートレース連覇を達成した。通算では３回目のＳＧ優勝。２着には永井大介（川口）、３着には黒川京介（川口）が入った。ＳＧ３連続優勝を狙った青山周平はトップスタートを切りながらズルズル後退して４着。地元の荒尾聡（飯塚）と、長田雅也（飯塚）、さらに金子大輔（浜松）の３人はスタートしてすぐの事故で他落した。

「テッペン」に輝いたのは、川口の若武者、佐藤励だった。

真っ先にゴールを駆け抜けて仲間の待つロッカー前に引き上げてくると満面の笑み。「優勝できてホッとしたけど、事故があったので、心の中で…」。自身の栄冠に喜びつつも落車した他選手のことも思いやった。

この一番のために何節も前から部品の相性を試行錯誤してきた。ある程度の動きは引き出していたが、今回も迷わず部品交換に着手。その成果もあって２８日の準決には納得いくレベルまで引き上げていた。そして最後の大一番。「絶対に負けない。それだけ。オレが一番強い。一番速い」。Ｖの確信を持ち、強い気持ちで臨んだ一番で思い描いた通りの結果を得た。

まずはＳＧの大きなタイトルは一つ手にしたが、どんなレースでも気を抜くつもりはない。「ＳＧに関係なく次のレースで勝ちたい」。レースの格に関係なく、目指すのは「テッペン」のみだ。