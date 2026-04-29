【男性が選んだ】「この顔になりたい」と思う50代女性俳優ランキング！ 2位「松嶋菜々子」、1位は？
All About ニュース編集部は4月7日、全国の10〜70代の男性281人を対象に「なりたい顔」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「この人の顔になりたいと思う50代女性俳優」ランキングを紹介します。
【9位までのランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、松嶋菜々子さんです。
1973年生まれの松嶋さんは、主演ドラマ『やまとなでしこ』（フジテレビ系）や『家政婦のミタ』（日本テレビ系）などで大ヒットを記録。2025年のNHK連続テレビ小説『あんぱん』にも出演しました。清潔感漂う凛とした美しさがあり、シャープなフェイスラインは50代を迎えても輝き続けています。
アンケートでは、「純粋に顔がいいというのは大前提で、1人立ちした強い女性というイメージがあるため」（20代男性／神奈川県）、「落ち着いた上品な顔立ちが好き」（60代男性／千葉県）、「ドラマで見ていて綺麗だと思ったからです」（30代男性／山形県）、「誰が見ても美しい、正統派美人の完成形だからです」（60代男性／愛知県）などのコメントが寄せられました。
栄えある1位は、石田ゆり子さんでした。
1969年生まれの石田さんは、1988年に俳優デビュー。幅広い演技力で数々の作品に起用され、2026年8月公開の映画『劇場版TOKYO MER 走る緊急救命室 CAPITAL CRISIS』にも出演します。ナチュラルでありながら上品な顔立ちが魅力的で、56歳を迎えた現在も男性ファンから高い人気を獲得しています。
アンケート回答者からは、「年齢に抗うのではなく、その時々の自分を愛しているようなナチュラルで清らかな美しさが、周囲まで和ませる多幸感に満ちているため」（60代男性／埼玉県）、「飾らないナチュラルな美しさと、歳を重ねるほどに増していく透明感が素晴らしいからです」（50代男性／神奈川県）、「全てを許してくれそうな仏のような包容力を感じるから」（20代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【9位までのランキング結果を見る】
2位：松嶋菜々子／42票
2位にランクインしたのは、松嶋菜々子さんです。
1973年生まれの松嶋さんは、主演ドラマ『やまとなでしこ』（フジテレビ系）や『家政婦のミタ』（日本テレビ系）などで大ヒットを記録。2025年のNHK連続テレビ小説『あんぱん』にも出演しました。清潔感漂う凛とした美しさがあり、シャープなフェイスラインは50代を迎えても輝き続けています。
1位：石田ゆり子／75票
栄えある1位は、石田ゆり子さんでした。
1969年生まれの石田さんは、1988年に俳優デビュー。幅広い演技力で数々の作品に起用され、2026年8月公開の映画『劇場版TOKYO MER 走る緊急救命室 CAPITAL CRISIS』にも出演します。ナチュラルでありながら上品な顔立ちが魅力的で、56歳を迎えた現在も男性ファンから高い人気を獲得しています。
アンケート回答者からは、「年齢に抗うのではなく、その時々の自分を愛しているようなナチュラルで清らかな美しさが、周囲まで和ませる多幸感に満ちているため」（60代男性／埼玉県）、「飾らないナチュラルな美しさと、歳を重ねるほどに増していく透明感が素晴らしいからです」（50代男性／神奈川県）、「全てを許してくれそうな仏のような包容力を感じるから」（20代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)