¡Ú¹Åç¡Û¿¹²¼Äª¿ÎàËâ¤Î£²²óá£´¼ºÅÀ¤Ë¥¬¥Ã¥¯¥ê¡Öµå¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¹Åç¤Ï£²£¹Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£²¡½£´¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Á°Æü¤Îº¸ÏÓ¡¦¾²ÅÄ¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï±¦ÏÓ¥¨¡¼¥¹¤Î¿¹²¼Äª¿ÎÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£·î£·Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ëµ×¡¹¤ÎÏ¢¾¡¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤À°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î±¦ÏÓ¤¬¸í»»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢£²»°¿¶¤ò´Þ¤à£³¼ÔËÞÂà¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é°ìÅ¾¡¢£²²ó¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÀ©µå¤¬Íð¤ì¤¿¡£ÀèÆ¬¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤«¤é¤Î£³Ï¢ÂÇ¤ËÆâÌî¥´¥í¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¼º¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â£²ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤ÉÍá¤Ó¤Æ£´¼ºÅÀ¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿£µ°ÂÂÇ¤Î¤¦¤Á¡¢£´ËÜ¤¬Ä¾µå¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀ©µå¤¬´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÄËÂÇ¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¡Öµå¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ï¢ÂÇ¤ò¿©¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü£²£¸Æü¤³¤½ÂçÎÌ£±£±ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¹¶·â¿Ø¤ÏÏ¢Æü¤ÎÇúÈ¯¤È¤Ï¤¤¤«¤º¡¢£Ç¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÃÝ´Ý¤ÎÁ°¤Ë£µ²ó¤Ë£²ËÜ¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¿¹²¼¤¬¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¥²¡¼¥à¥á¡¼¥¯¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¸³«¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔÀïÅê¼ê¤Î¿¹²¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Çº£µ¨£³ÇÔÌÜ¡Ê£²¾¡¡Ë¡£Éé¤±Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ¡¢£´²ó¤Þ¤Ç¤Ë£Ë£Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ£¿ô¡Ê¼º¡ËÅÀ¡¢¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£