国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）とカタール大会地方実行委員会は、２０２６年に同国で開催される「ＦＩＦＡ Ｕ―１７Ｗ杯カタール２０２６」の開催期間を、１１月１９日から１２月１３日までとすることを発表した。

同大会は２０２９年まで５年連続でカタールが開催することが決まっており、今回はその第２回大会。出場枠が４８カ国へと拡大された２０２５年大会から続き、再び中東の地で次世代のスター候補たちがしのぎを削る。

予選を勝ち抜いた４８チームによる本大会の組み合わせ抽選会は、５月２１日にスイスのチューリッヒで行われる予定。日本はサウジアラビアで行われるU-17アジア杯（５月５日開幕）に参加し、上位８チームに与えられる出場権獲得を目指す。

昨年大会は「集中開催」のメリットを最大限に生かし、１５日間で１０４試合が行われ、延べ１９万７４６０人の観衆を動員。また、会場がコンパクトにまとまっていることから、世界トップクラブから１３０名ものスカウトが視察に訪れるなど、若手発掘のショーケースとしても効果的に活用された。

前回大会では、エジプトのハムザ・アブデルカリムやベルギーのジェシー・ビシウ、イタリアのサムエレ・イナシオといった若き才能が躍動。決勝ではポルトガルが３万８９０１人の観衆の前で頂点に立った。

今大会の決勝戦の舞台となるのは、カタールサッカーの聖地「ハリーファ国際スタジアム」。１９７６年の開場から５０周年の節目を迎える同スタジアムは、２０２２年カタールＷ杯の会場としても使用され、日本代表がドイツ、スペインを破った場所でもある。