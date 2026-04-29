◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）

広島は、投打がかみ合わずに連勝を逃した。先発・森下暢仁投手が４回４失点と粘れなかった。２回に先頭から３連打を起点に４失点。２点を奪われた後、１死二、三塁からのスクイズは軽快にさばいたが、捕手・持丸の“空タッチ”でリプレー検証によってアウト判定が覆った。５回に打線が４点ビハインドから１点を返し、なおも２死二塁の好機で代打を送られた。今季５度目の先発で３度目の４回降板となった。初回３者連続三振と苦しい立ち上がりだった打線は、０―０の２回無死二塁から野間のバント失敗が痛恨だった。

新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。

―森下投手。２回は相手の流れを止められなかった

「そうやね。全体的に高かった。それをジャイアンツ打線が見逃してくれなかった」

―先頭から３連打が起点に。特に先頭・ダルベック、続く岸田は追い込んでいた。

「まあ。また次、期待しています」

―判定がセーフに覆った２回のスクイズの場面は。

「相手（本塁生還の平山）がうまくかいくぐったと思います」

―森下投手、展開的に５回の場面で代打は仕方なかったが、今年は早いイニングでの降板が目立つ。

「そうやね。ちょっとこう、複数点を取られている。連打が続いたり」

―４回６７球で５回に好機で迎えた打席で代打を送った。

「１点差とかだったら、まだね。特に９連戦の２試合目。１点差とかだったら続投という可能性もあったけど、４点を追いかけないといけないから、あそこで代えないと。そういう判断になる」

―初回３者三振だった打線は、２回無死二塁から犠打が成功しなかった。

「そうやね。ノーアウト二塁ね。あそこも、やっぱり、しっかりとやるべきことをやらないと、というところかな」