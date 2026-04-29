◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）

巨人が序盤のリードを守り切り、貯金は今季最多タイの４となった。

先発のドラフト１位・竹丸は初回を３者三振スタート。４回までスコアボードに「０」を並べた。４―０の５回は２死から平川に四球を与えると、持丸に左中間へ適時二塁打を献上。続く代打・モンテロには左前適時打を浴び、その後満塁を招いたが、小園を二ゴロに仕留めてピンチを脱出した。６回６安打２失点でリーグトップタイの４勝目をゲットした。

打線は２回に無死満塁から平山の遊ゴロの間に先制。続く浦田が左前適時打を放つと、１死二、三塁で竹丸のセーフティーバントで三走・平山がホームへ。アウト判定だったが、リプレー検証でセーフに判定が覆った。キャベッジも適時打を放っており、一挙４点を奪った。

試合後の阿部監督の一問一答は以下の通り。

―序盤に４得点

「本当、あれが大きな４点だったなと思います」

―しぶとく取った４点だった

「若い選手がつないでつないで取った貴重な点だったんじゃないかなと思います」

―吉川が今季初スタメン

「いけるっていうのが確認できましたので。１軍上げていますので」

―竹丸は５回に苦しんだが６回２失点

「序盤良かったんですけどね。２回り目、やっぱり相手もしっかり対策練って、ボールを絞って打ってきたなというのがありましたので。あそこでいっぱいいっぱいだなと思って。それでも最後自分でしのいで帰ってきたので、ナイスピッチングでした」

―ルシアーノを８回に起用した狙いは

「大勢のコンディショングがあまり良さそうじゃなかったので、ルシアーノに行ってもらいました」

―カード１勝１敗で３戦目へ

「とにかくまたいい準備をさせて頑張ります」

―平山の生還のリクエストは迷わず行ったように見えた

「そうですね。もしかしたらっていうね。もうちょい本人がアピールしてほしかったんですけど（笑）それでベンチでざわーっとなっていたので。『だったらリクエストしてください！』みたいなのをやろうぜっていう。『触られてないのか？』って言ったら『触られてません！』って言うから。だったらもっとやらなきゃいけないなっていう。そういうのも勉強ですね」

―走塁自体は良かった

「大きな３点目だったので。今リプレー検証があるんでね。ああいう、もしかしたらっていうのもあるので」

―直前に二、三塁にできたのも大きかった

「そうですね」

―気迫でもぎ取った１点がチームに与える影響は

「とても大きいと思いますので。ベンチにいる選手も刺激になるんじゃないですか」

―大勢のコンディションは

「ハッキリしたことはまだ分からないので。あんまり良くないっていうのは確かですね。明日様子見るかもしれませんし」