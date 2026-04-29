カナダから一時帰国している、Snow Manの目黒蓮さん（29）が29日、主演映画『SAKAMOTO DAYS』の初日舞台挨拶に、上戸彩さん（40）らと登場。遊園地で撮影した際のエピソードを話しました。

イベントに登場した目黒さんは「カナダから帰ってきて、直接皆さんの前で、会って直接届けられる時間を持てたことを本当にうれしく思います」と挨拶しました。

映画で、殺し屋を引退し、ふくよかな体形になった主人公・坂本を演じた目黒さん。ふくよかな体形になるため約4時間かけて特殊メイクをしていたそうです。

印象的だったエピソードについて聞かれ「遊園地のシーンで葵に坂本が結構怒られるシーンがある」と話した目黒さん。撮影は、富士急ハイランドの営業時間に行われたそうで「富士急を楽しみに来られたお客さんもいる中で、葵がぶち切れているんですよ」「あそこの上戸さんと監督のコミュニケーションとかそういうのも含めて、結構印象に残っている」と明かしました。

上戸さんは、自身とのシーンを挙げてくれたことに「うれしい」と話しつつ、「いつもぽっちゃりしてたんで、今日みたいな目黒さんで来られると緊張する」と照れ笑い。目黒さんは「緊張される人が多くてショックです」と笑いました。

■目黒蓮「うれしいこともありました」

また、遊園地での撮影もふくよかな体形で行われたそうで、上戸さんは「どこを歩いてても、皆さん『SAKAMOTO DAYS』を目黒さんが演じるって知らなかったので、誰も気づかないんですよ。それがなんか隣を歩いてて心の中で“目黒蓮だぞ”と思いながら一緒に歩けてる」と話しました。

上戸さんの話をうけて、目黒さんは1つうれしいことがあったと話し、「“ふくよかな坂本”で富士急を歩いていたら、当然“坂本じゃん”みたいになるわけですよ。1人の方が、“目黒蓮だったらいいのに”って言ってくださった人がいて。僕はふくよかな中で、“よし！”と思って。そんなうれしいこともありました」と撮影を振り返りました。

さらに、原作者の鈴木祐斗さんから描き下ろしイラストをプレゼントされた目黒さんは「めっちゃうれしい」と喜びをあらわにしました。