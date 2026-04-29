俳優の北村総一朗（９０）が２９日、自身の公式ブログを更新し、ブログを一時休止することを明らかにした。

「ブログ仲間の皆様へ。」というタイトルで更新。「身勝手ながら、一身上の都合によりブログ発信を、暫く休ませていただきます。これ迄長きに渡り拙文を拝読いただき感謝申し上げます。皆様のご健勝をお祈りして、筆を置きます。」とつづり「ヒョッコリ戻ってくるつもりです。有り難うございました。」と将来的な再開にも含みを持たせた。

さらに「追伸」として「芝居好きの仲間の会の名称が決まったようです。『ザ・ホッジポッジ』（ごちゃ混ぜ、寄せ集め）です。この名称はあくまで何か上演する場合にのみ使用され、普段の集団行動は『お芝居中毒の人のための互助会』だそうです。『ザ・ホッジポッジ』の上演の際は、よろしくお願いします。」とつづった。

北村は２０１３年８月にブログを開始。その際に「いざ、すぐそこに人生のゴールが見えてきて、もう、ここらで立ち止まり、周囲の景色をじっくり眺め、美味いモノでも頬張りながら、のんびりと歩きだそうと思う。」などとし「これから起こる初体験と自分の平均的な日常の一部を、このブログで綴ってみたいと思っている」と思いを記していた。