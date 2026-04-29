アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が29日、「ONE SAMAURAI 1 フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦 ロッタンVS武尊」を有明アリーナで開催。メインイベントでは現役ラストマッチとなったK-1元3階級制覇王者の武尊（team VASILEUS）が元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）に5R勝利し、有終の美を飾った。

現役ラストマッチで最強を証明した。入場前から会場がボルテージは最高潮。1Rから両者は一歩も引かなかった。2Rに試合が動いた。両者打ち合いの展開でカウンターの左フックでダウンを奪った。その後も左フックで2度目のダウンを奪った。3Rは被弾しながらも“来いよ！”と吠える場面もあった。

4Rはロッタンが圧力を強めて苦戦する場面もあったが、ラウンド終了間際にはラッシュ仕掛けてダウン寸前まで追い込んだ。最終Rもダウン奪うと最後はラッシュでロッタンを倒しきってKO勝利。有終の美を飾った。試合後には最後となるムーンサルトを披露。ベルトを手にすると涙を流した。

わずか80秒でのKO負けを喫した25年3月の日本大会のリベンジ達成。“カリスマ”のラストにふさわしい豪快なKO勝利にネット上のファンからは「武尊こそ一番の男」「カッコ良すぎる最高の締め方」「めちゃくちゃ良かったぞ 感動した」「涙はもらい泣きしちまう」など興奮の声が集まった。