28日、ホルムズ海峡を通過した日本の大型タンカー「出光丸」。

アメリカとイランの戦闘開始後、日本に向かう日本関連の船では初めてと見られています。

今回の”通過”の背景とは？



日本時間29日未明にアメリカ軍が公開した映像です。

ヘリが向かった先には貨物船が。

アメリカの海上封鎖に違反しイランへ向かう恐れのあった商船に海兵隊員が乗り込んだアメリカ軍はホルムズ海峡の逆封鎖を続けていて、これまでに39隻の船の進路を変更させたとしています。

アメリカとイランの交渉が停滞し事実上の封鎖が続くホルムズ海峡こうした中、日本にとって朗報が。





イラン国営メディアは日本時間28日、（吹き替え）「日本が所有し原油200万バレルを積んだスーパータンカーがイラン当局の許可を得てホルムズ海峡の通過に成功した」。海峡を通過したと報じられたのは、石油元売り大手の出光グループが管理運航する大型原油タンカー「ＩＤＥＭＩＴＳＵ ＭＡＲＵ」。積んでいるとされる200万バレルは日本の消費量のおよそ1日分に当たります。5月中旬に日本へ到着予定です。ペルシャ湾に取り残された日本が関係する船のうち、日本に向かう船舶がホルムズ海峡を通過したのは初めてとみられます。政府関係者によりますと通過のためのイラン側との交渉には日本政府が関与しイラン側へ海峡の通行料は支払っていないということです。先ほど高市首相もSNSで日本関係の船舶1隻がホルムズ海峡を通過したと投稿。日本人乗組員3人が乗っており法人保護の観点からも前向きな動きと評価しました。船の位置情報を可視化したサイトで確認してみると日本時間の28日未明から午前中にかけて「ＩＤＥＭＩＴＳＵ ＭＡＲＵ」はホルムズ海峡に向かい、イランに近い海域を通って夜には海峡を通過、オマーン湾へと抜けていきました。これを受けてか中日イラン大使館はSNSに（吹き替え）「ニッショーマルがイラン産石油を日本へ運んだ歴史的な任務は両国間の長きにわたる友情の証である」大使館が取り上げたのは1953年に起きた日章丸事件。同じく出光興産のタンカー日章丸が当時イランと対立していたイギリスの反対を押し切ってイランの原油を日本に運びました。これは日本とイランの友好を象徴する出来事として今でも語り継がれています。しかし、日本企業が船主となっている原油タンカーはペルシャ湾内に10隻が確認できますが依然として動きは見られません。専門家は安全を重視する日本企業の中では「ＩＤＥＭＩＴＳＵ ＭＡＲＵ」の通過は異例だとしています。その上で中東からの長期的な安定供給には直結しないとも分析しています。アメリカとイランの交渉が硬着する中、海峡の正常化はいつになるのでしょうか？【スタジオ】（坂口孝則 コメンテーター）一つ転換点を迎えたということになりますが、日本のタンカーなぜ通れた、イランの思惑はとありますけども坂口さんまずはどうして通過できたと想像されますか？（坂口孝則 コメンテーター）その前に事前に通っていいよと言われたものの、実際に通る時は相当なお気持ちだったでしょうからまずは無事に通れてよかったですね。（伊藤薫平キャスター）何ヶ月間も湾内にいらっしゃったわけですもんね。（坂口孝則 コメンテーター）その後に今のご質問で言うと、ズバリイランからの国際的なメッセージだと思うんですね。日本が通る時にどうしてもイランだけじゃなくてアメリカ側とも交渉しないといけないわけですよ。イランが通しましたとなるとイランは多分ですけども国際的なメッセージとしてそろそろ出口を模索していて、日本企業というすごく象徴的なところを通過させたとその後に国際協調的にアメリカと自国の話し合いをうまくさせようとする狙いもあって日本側も味方に引きずり込もうとしているんじゃないかというふうに僕からは見えます。（伊藤薫平キャスター）象徴的というのは？（坂口孝則 コメンテーター）要するに、例えば日本ってアメリカとイランを結ぶ国として有名なわけですね。もちろん中国とかもありますけど、ずっと日本とイランは友好関係にありましたので、そこをある意味使うことによってアメリカとイランの交渉をスムーズに進めさせようとしているんじゃないかと僕には見えます。（伊藤薫平キャスター）津川さんはどう思いますか？（津川祥吾 コメンテーター）アメリカとの交渉を今まさにやろうとしている段階ですからアメリカに対する揺さぶりという見方もあると思いますね。あと通行料なしってこれは報道では言われてますけど現場ではなんとも言えないですよね。（坂口孝則 コメンテーター）払っていても絶対安全上払ったとは言わないでしょうからと思いますねこれは。（伊藤薫平キャスター）今後日本の立ち位置というのも非常に重要になってきます。