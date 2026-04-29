フライパン＆グリルいらず！鮭をふっくらおいしく調理するワザ

人気の「鮭」のお手軽時短調理法

朝ごはんやお弁当に便利な鮭。特売のときに買って冷凍してあるという人も多いかもしれません。忙しいときに解凍するのは面倒だし、魚焼きグリルを洗ったり、フライパンにこびりついたりするのもストレス。今回は、そんな手間や悩みがなくなる！超便利な時短調理法をご紹介します。

クッキングシートで包んでレンチンするだけ！

1. クッキングシートを、冷凍の鮭が包める大きさにカット。





2. 鮭を中心に置いて包んだら、両端をキャンディのようにねじりとめます。





3. すき間から料理酒を入れたら、電子レンジで加熱。そのままお皿にのせれば、皿も汚れずに大助かりですよ。





解凍不要！サッと作れる時短レシピ

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「忙しい朝に重宝しています」「パサつきがちな冷凍鮭がふんわりとおいしくなりました」「レンジでできるなんて感動」など、喜び＆感謝のコメントが届いています。





冷凍した鮭をクッキングシートで包んでレンチンするだけで、ふっくらおいしく仕上がるなんて目からウロコ。料理酒をプラスすることで、パサつきがなくなって絶品の味わいに。これは重宝します。さっそく明日の朝、試してみてください。（TEXT：森智子）

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