ニューストップ > ライフスタイルニュース > 妻「これ誰のイヤリング？」夫「そうそう…拾ったんだよ」って本当に… 妻「これ誰のイヤリング？」夫「そうそう…拾ったんだよ」って本当に？ その後口座から10万円が消えていた理由とは 妻「これ誰のイヤリング？」夫「そうそう…拾ったんだよ」って本当に？ その後口座から10万円が消えていた理由とは 2026年4月29日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ スーツのポケットから女性モノのイヤリングが出てきた時、妻の心に一抹の不安が。でも夫は『飲み屋で拾ったんだ』と言うじゃないですか。でも帰りが遅い日ばかり増えている…同じ会社にいるからこそ、その矛盾がずっと引っかかっていたのです。そんな時、家族口座から10万円が引き出されていることに気づいて…。>>【まんが】同じ女に二度奪われた夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】同じ女に二度奪われた夫 【姉が帰らない理由 特別編】本編完結！弟が「家族の真実を知るまでの全記録」とそれぞれのその後 「あなた行事ひとつ仕切れないの？」義姉の母親が怖いんですけど…自分が中心でいたい義姉の本性