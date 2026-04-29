上田綺世に第一子となる長女が誕生！ 妻・由布菜月さんと共に出産を報告「新しい家族が増えました」
フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世は29日、自身のインスタグラムを更新。妻である由布菜月さんが第一子を出産したことを発表した。
上田は自身のインスタグラムを通じて「新しい家族が増えました。命がけで出産を乗り越えてくれた妻、支えてくれている家族に心から感謝しています」と投稿している。
また、由布さんも同様にインスタグラムを更新し、「先日、第一子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過ごしています」とし、第一子との写真を掲載した。
上田は今シーズン、リーグ戦で29試合出場25ゴール2アシストを記録。エールディヴィジの得点ランキングで2位に9ゴール差をつけ、トップを独走中。上田と由布さんは22年2月に結婚。今年1月10日に第一子を授かったことを報告していた。
上田は自身のインスタグラムを通じて「新しい家族が増えました。命がけで出産を乗り越えてくれた妻、支えてくれている家族に心から感謝しています」と投稿している。
また、由布さんも同様にインスタグラムを更新し、「先日、第一子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過ごしています」とし、第一子との写真を掲載した。
上田は今シーズン、リーグ戦で29試合出場25ゴール2アシストを記録。エールディヴィジの得点ランキングで2位に9ゴール差をつけ、トップを独走中。上田と由布さんは22年2月に結婚。今年1月10日に第一子を授かったことを報告していた。