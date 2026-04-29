「ホッとしている」東京NBにカップタイトルをもたらせた楠瀬直木監督、次のタイトルへ「非常にプラスになった」

今季限りでの引退を発表している

岩清水梓がPK戦でキッカーに。



強烈なシュートはバーに弾かれるもGKにあたりゴールへ！



🏆 2025/26 WEリーグ クラシエカップ

🆚 RB大宮アルディージャWOMEN vs 日テレ・東京ヴェルディベレーザ

📺️ ＢＳテレ東にて生放送中

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