外務省は２９日、ホルムズ海峡の事実上の封鎖によりペルシャ湾内にとどまっていた日本関係船舶１隻が海峡を通過し、湾外へ退避したと発表した。

日本人乗組員３人が乗船しており、日本に向けて航行していることも明らかにした。政府関係者によると、船舶は石油元売り大手出光興産の子会社のタンカー「出光丸」だという。

高市首相も２９日、自身のＸ（旧ツイッター）に「邦人保護の観点を含め、前向きな動きとして受け止めている」と投稿した。「残りの日本関係船舶を含め、全ての国の船舶が通過できるよう、引き続きイラン側に働きかけていく」とも強調した。

複数の政府関係者は、今回の海峡通過について「イラン側に通航料は支払っていない」と説明している。政府はイランに対し、ホルムズ海峡の航行が早期に確保されることが重要との立場を繰り返し伝えていた。

これに先立ち、イラン国営テレビ傘下のプレスＴＶは２８日、「出光興産の関連企業が管理する原油タンカーが２００万バレルの原油を積んでイラン当局の許可を得て、ホルムズ海峡を通過した」と報じた。原油は日本の１日分ほどの消費量に相当する。米イスラエルとイランの戦闘が２月末に始まって以降、日本関連の船舶は３隻通過したが、原油タンカーは「初めてとみられる」と伝えている。

報道によれば、タンカーはアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）沖で１週間以上停泊していたが、２７日夜から海峡を航行し始めた。３月初めにサウジアラビアで原油を積んでいたという。

船舶運航情報公開サイト「マリントラフィック」によると、パナマ船籍の原油タンカー「ＩＤＥＭＩＴＳＵ ＭＡＲＵ」がホルムズ海峡を通過し、日本時間２９日夜時点ではアラビア海を航行している。「出光丸」とみられ、名古屋港に向かっているという。

一方、外務省は２９日、ペルシャ湾内にとどまっている日本関係船舶から日本人乗組員１人が下船し、帰国したと発表した。湾内にはまだ約４０隻の日本関係船舶がとどまり、残る日本人乗組員は１２人となった。