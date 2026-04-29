お願い！ まだ残ってて（汗）【一番くじ】の「あつ森グッズ」が超カワイイ♡

【ファミリーマート】では、2026年4月4日より「あつまれ どうぶつの森」の、「一番くじ」を発売中。ティッシュケース、貯金箱、マグカップ等、ユニークなデザインで実用的な賞品が勢ぞろい。ついつい何回もチャレンジしたくなってしまいそうです。今回は、@gnm.aoさんがゲットした賞品をピックアップ。ぜひ、参考にしてみてください。

おしゃれでかわいい！ 使えるアイテム

@gnm.aoさんが「残ってました！ 嬉」とGETできたのは、2026年4月4日より販売がスタートした「一番くじ どうぶつの森 おかえり！ハッピーメモリーズ」のE賞「まめざら」です。「狙いの葉っぱの豆皿GETできてほんと嬉しい～」と喜びのコメントも投稿しています。あつ森の一番くじは、A～G賞まであり、E賞の「まめざら」は、「かせき」、「はっぱ」の他2種類の全4種類です。A賞の「つぶきち＆まめきちのティッシュケース」をはじめ、G賞の「ハンドタオル」まで、どれも見逃せない可愛さ。さらに、ラストワン賞の「のんびり気ままな置き時計」が気になっている人も多いかも。

組み合わせるともっとかわいい！

@gnm.aoさんのように、E賞「まめざら」2種とD賞「なんども使える!スコップカトラリー」を組み合わせて使うのもおすすめ。「並べたらめちゃくちゃかわいすぎる！！！」と絶賛されています。C賞の「とってもかわいいマグカップ」以下の各賞品は、柄違いやモチーフ違いで複数展開されており、好みの物が選べるところもうれしいポイント。同じ賞が複数回当たっても楽しく、何度もチャレンジしたくなりそう。1回\790（税込）でチャレンジできるので、お目当ての賞品がGETできるまで頑張ってみて！

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※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A