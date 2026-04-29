28日、ホルムズ海峡を通過した日本の「IDEMITSU MARU」。戦闘開始後、日本へ向かう日本関連の船では初めてとみられています。なぜ、「IDEMITSU MARU」はホルムズ海峡を通過できたのでしょうか。イラン側の狙いとは。

■米軍が“逆封鎖”続けるホルムズ海峡 日本にとって朗報が

日本時間29日未明にアメリカ軍が公開した映像。ヘリが向かった先には貨物船が…。

米中央軍SNSより

「アメリカの海上封鎖に違反し、イランへ向かう恐れのあった商船に海兵隊員が乗り込んだ」

アメリカ軍はホルムズ海峡の“逆封鎖”を続けていて、これまでに39隻の船の進路を変更させたとしています。

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アメリカとイランの交渉が停滞し、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡。こうした中、日本にとって朗報が。

イラン国営メディアは日本時間28日…。

「日本が所有し、原油200万バレルを積んだスーパータンカーがイラン当局の許可を得て、ホルムズ海峡の通過に成功した」

海峡を通過したと報じられたのは、石油元売り大手の出光グループが管理・運航する大型原油タンカー「IDEMITSU MARU」。積んでいるとされる200万バレルは、日本の消費量のおよそ1日分にあたります。来月中旬に日本へ到着予定です。

ペルシャ湾に取り残された日本が関係する船のうち、日本に向かう船舶がホルムズ海峡を通過したのは初めてとみられます。

■高市首相もSNSに投稿 「前向きな動き」と評価

政府関係者によりますと、通過のためのイラン側との交渉には日本政府が関与し、イラン側へ、海峡の通航料は支払っていないということです。

高市首相も午後3時すぎ、SNSで日本関係の船舶1隻がホルムズ海峡を通過したと投稿。日本人乗組員3人が乗っており、邦人保護の観点からも「前向きな動き」と評価しました。

船の位置情報を可視化したサイトで確認してみると、日本時間の28日未明から午前中にかけて、「IDEMITSU MARU」はホルムズ海峡に向かい、イランに近い海域を通って夜には海峡を通過、オマーン湾へと抜けていきました。

■「日章丸事件」駐日イラン大使館がSNSに投稿 イラン側の狙いは？

これを受けてか、駐日イラン大使館はSNSに「『ニッショーマル』がイラン産石油を日本へ運んだ歴史的な任務は、両国間の長きにわたる友情の証しである」

大使館が取り上げたのは、1953年に起きた日章丸事件。同じく出光興産のタンカー「日章丸」が当時、イランと対立していたイギリスの反対を押し切って、イランの原油を日本に運びました。これは、日本とイランの友好を象徴する出来事として、いまでも語り継がれています。

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イラン側の狙いは？

中東情勢に詳しい慶応大学・田中浩一郎教授

「日本とイランとの長い間の友好関係とされるものにアピールしたいということだと思う。（日章丸事件は）日本とイランの関係を語る上で、日本の関係者にも一番よく知られている事案でもあるので、それを使うことによって、イラン側は日本に対していろんな意味で優遇や配慮をしていると」

一方で、日本企業が船主となっている原油タンカーはペルシャ湾内に10隻が確認できますが、依然として動きはみられません。

専門家は、安全を重視する日本企業の中では「IDEMITSU MARU」の通過は異例だとしています。その上で、「中東からの長期的な安定供給には直結しない」とも分析しています。

アメリカとイランの交渉が膠着する中、海峡の正常化はいつになるのでしょうか。