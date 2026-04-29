お笑いコンビ「アンガールズ」田中卓志（50）が、29日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演し、2級建築士試験に合格したことをあらためて報告した。

昨年12月にSNSで「なんとか合格できましたー！！うれしくて、ホッとして、焼き肉食べました！！」と喜びをつづった。

この日のテーマは「健康は家で決まる！？カラダに良い家」。MC明石家さんまから「免許取ったらしいな」と振られた田中は、「2級建築士の試験を取りまして、去年」と答えた。

広島大工学部第4類建築課程出身。「大学が建築学科出身なんですよ。卒業した後、免許を取っていなくて、いつか自分の家を設計したいなと思っていて。去年受かって」としみじみ語った。

さんまから「どういうレベルまで仕事できんねん？」と聞かれると、「一般的な住宅はだいたいいける」と説明。スタジオでは、田中が練習用に書いた設計図が披露された。

さんまは「この程度で2級取れるのか」と厳しめな一言を浴びせた。すると、努力を踏みにじられた田中は「おい！ふざけんなよ！マジで！死ぬほど勉強したんですから！合格率20％ですからね？」と爆発。さすがのさんまも「ごめんなさい」と素直に謝罪していた。

しかし、番組には専門家として、1級建築士が登場。「ブラックマヨネーズ」小杉竜一は「よう1級建築士の前で、2級建築士を自慢したな」といじっていた。