ゴールデンウィークに合わせてスタートした「ゴールデンウィーク商戦」。お得なキャンペーンを展開する企業側の狙いとは？

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「GW限定福袋」が増加？ 家電量販店やサービスエリアで

井上貴博キャスター：

ここ数年、GWの時期に「GW限定福袋」を発売するお店が増えているようです。

家電量販店の「ノジマ」はGW福袋として、▼冷蔵庫（税抜15万8000円）、▼ドラム式洗濯機（税抜16万8000円）を売り出しています。（5月8日まで）





ノジマ以外にも、スーパーやサービスエリアなどで、GW限定福袋を発売しているということです。

経営コンサルタントの坂口孝則氏は「2026年のGWは日並びは最高、財布は最悪」としていて、企業側は『家でのんびり休む』『“巣ごもり”で家族と過ごす時間を大切にする』“コト消費”を狙っていると指摘します。

9歳「ゆっくり過ごしたい」 街の人の予定は？

街の皆さんに、どんな予定があるか聞きました。



父親（30代）

「GW中は特に何もないが、明けの9日にディズニーランドに行く予定です」



子ども（9歳）

「長い休みだからゆっくり過ごしたい」

70代男性

「やっぱり道路が混むのと、他の予約がいっぱいだとか。時間がもったいなくて、向こう（旅行先）で遊ぶ時間が制限される」

40代女性

「人ごみはできれば、レジャー的なところには、ごみごみしたところには行かない」

渋滞なし 行列なし！ おうちの“アップデート”でGW充実

井上キャスター：

物価高で、GWの過ごし方にも変化が起きているようです。

旅行には行かず、例えば、▼おうちディナー、▼おうちシアター、▼おうちトレーニング、▼おうちエステなどといった、“おうち時間”をより充実して過ごせるように「アップデートする」という考え方が広がっているということです。

アウトドア用品などを販売する「アルペン トーキョー」のイチオシは「ベランピング」。コロナ禍に流行した「おうちテント」が進化したものだといいます。



自宅のベランダでも気軽に楽しめるように、小型の電気式グリルやテーブル、イスなどを販売しているということです。

「懐かしのおもちゃ」で特別な思い出を 進化する“ボードゲーム”

井上キャスター：

SNSでは「GWは家でゲームでもしようか」「おうち時間を特別な思い出にしたい」といった声も上がっています。



そうした需要の高まるGWに向けて、おもちゃ業界が大きく動く時期でもあります。



最近は「懐かしのおもちゃ」が進化して続々と登場しています。

【テトリスボードゲーム】

デジタルゲーム「テトリス」がアナログに

（2026年4月下旬発売 / 4620円）

【チクタクバンバン】

パネルをスライドして目覚まし時計の道を作るゲーム

（2026年4月下旬発売 / 6578円）