◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）

巨人のドラフト１位ルーキー・竹丸和幸投手が、ハーラートップタイの４勝目を挙げた。広島出身の新人左腕は、カープ打線を相手に６回６安打２失点の粘投。２回にはスクイズを成功させ、プロ初打点もマーク。試合後のヒーローインタビューでは、本拠地の巨人ファンを前に「２ケタ勝てるように」と堂々の宣言も飛び出した。

お立ち台に上がった竹丸が、はにかみながら笑った。「小さい頃からすごい地元のチームなので楽しみだった。投げられてよかったです」と話すと、スタンドから歓声が沸いた。

初回は３者連続三振と最高の立ち上がり。４回までは走者を出しながら、真っすぐで押す強気の投球で無失点に抑えた。だが、４−０の５回に２死から四球を出すと、連打で２点を返され、なおも２死満塁のピンチを招いた。ここで迎えたのは、昨季のセ・リーグ首位打者の小園。勝負強く厄介な相手だったが、「あんまり考えすぎずに１球１球ミットめがけて投げました」と、二ゴロに仕留めて追加点を許さなかった。

結局、６回を２失点と踏ん張り、リーグトップタイの４勝目。お立ち台では、「キャッチャーのリードのおかげです。本当に頼もしいキャッチャーです」と隣に並んだ先輩の岸田捕手に感謝した。

そのお立ち台、最後に今後への意気込みを問われると「２ケタ勝てるように頑張ります」と力強く宣言し、スタンドの巨人ファンを喜ばせた左腕。この勢いは止まりそうにない。