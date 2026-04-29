お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が29日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、北海道出身の芸能人が集まる「北海道会」が自然消滅した理由を明かした。

この日のテーマは「北海道VS沖縄の女が大激論SP」。北海道出身の元SDN48のタレント・芹那は「沖縄の方たちが番組で沖縄会で出演されているのを見てうらやましいねって」と同郷の菊地亜美、バービーと話し、吉村に「直談判して」北海道会開催をお願いしたという。

北海道会には極楽とんぼ・加藤浩次や俳優・大泉洋、GLAY、大黒摩季らの大物が集合。菊地は「吉村さんが招待状を書いてくれてみんなに送って。やってたはずなんだけど、自然消滅」と現在は開かれていないと明かした。

吉村はその理由について「やってみて分かったけど北海道広すぎて共通の会話がないっていう」と説明。MCの上田晋也が「なるほどな。お前のところはこうなんだ、へぇー（で終わっちゃう）」と納得すると吉村は「そう、そう、そう！がないんですよ」と笑う。「それ盛り上がんないな」と言う上田に、吉村は「点々とで会話が終わっちゃって」と話していた。