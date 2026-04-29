２月にテレビ東京系「旅バラ・バス ＶＳ 鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ中に大けがを負ったサッカー元日本代表でタレントの前園真聖が、仕事復帰を報告した。

前園は２９日までに自身のインスタグラムを更新。「今日から仕事復帰させていただきました」と報告すると、「番組１０年目になる四国自転車旅での復帰を嬉しく思います。まだまだやれるお仕事は限られてはきますが、一歩一歩進んでいきたいと思います」とつづり、セットで杖を支えに立つショットなどを載せた。

続く投稿では「久しぶりの番組収録で緊張しましたが、１０年間共に番組を作ってきたスタッフに会えたら安心しました。しっかりとリハビリして、また自転車で四国を旅します！」とつづり、自分の力でゆっくりと歩きながらスタジオに向かう姿を動画でシェア。回復に向かっている現状を伝えた。

この投稿にファンからは「おかえりなさい！」「復帰おめでとうございます」「ご無理のないよう、がんばってください」「うわぁ！復活できるんですね 良かったです」「前園さんの努力の結果ですね」「ホッとしました」「笑顔が見られて嬉しいです！」などの声が寄せられている。