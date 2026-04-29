◇WEリーグ・クラシエ杯決勝 大宮2―2（PK1―3）日テレ東京V（2026年4月29日 U等々力）

初の決勝に挑んだRB大宮アルディージャWOMENは、悲願の初タイトルにわずかに届かなかった。

過去の公式戦13試合で一度も勝利したことがない日テレ東京Vから、前半キックオフ早々に先制。延長戦で勝ち越されながら同後半に追いつく粘りを見せたものの、PK戦で3人が失敗し力尽きた。柳井里奈監督は「守ってPK戦ではなく、最後までゴールを奪いたいと意思をはっきり表現してくれた。120分間、彼女たちのスタイルを見せ続けてくれたことに監督として感謝したい」と戦い抜いた選手達を称えた。

21年のWEリーグ開幕とともに、Jリーグ大宮の女子チームとして発足。昨年から現チーム名に改称し、RBグループの方針でより攻撃的なスタイルに特化した。発足時から在籍し、決勝では決死のブロックで何度も失点を防いだ主将のDF乗松瑠華は「またここに戻ってきたいとみんなが強く思ったと思う。日頃の練習で求める基準を、もう一段階上げなければと痛感した」とさらなる躍進を誓った。