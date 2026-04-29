◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第１３節 神戸０―０（ＰＫ２―４）Ｃ大阪（２９日・ノエビアスタジアム神戸）

Ｃ大阪がＰＫ戦の末、西の首位・神戸を破り、２試合ぶりに勝利した。２月７日の開幕節・Ｇ大阪戦以来１２試合ぶりの先発となった元韓国代表ＧＫキム・ジンヒョンは「今日は久々だったが、自分らしく試合ができてよかった」と起用に応えた。

試合開始直後から好セーブを連発。アーサー・パパス監督は「強い相手に対して難しい試合になったが、立ち上がりにジンヒョンがビッグセーブをやってくれたことで、しっかりと試合に入っていけたことが大きかった」と絶賛した。

神戸が計９本のシュートを試みるも、キムはチャンスをつかませなかった。後半５分には、元日本代表ＭＦ武藤のヘディングシュートも好セーブ。神戸の同ＧＫ権田と、お互い得点を許さずＰＫ戦へ突入。キムが重圧をかけ、３人目の永戸勝也、４人目のパトリッキに対して連続で失敗を誘い、Ｃ大阪が敵地で勝利を飾った。

パパス監督が連戦を考慮し、前節から先発１１人を総入れ替えした一戦。今季から加入した元日本代表ＧＫ中村航輔の活躍により、ジンヒョンは出場機会が減少していたが、この日、堂々とゴールを守ってみせた。「久々に試合に出られて、これだけ嬉しかったんだと思いました。キーパーはゼロに抑えないといけないポジションなので継続したい」。セレッソ一筋１８年目の大ベテランがチームを勝利に導いた。