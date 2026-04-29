「巨人４−２広島」（２９日、東京ドーム）

巨人は逃げ切って今季最多タイの貯金「４」。竹丸が両リーグトップタイの４勝目となった。

先発の竹丸が粘投を見せた。三者連続三振の立ち上がりを見せると、二回には無死二塁を背負ったがバックの堅守にも助けられて無失点。直後に４点のリードをもらうと、その後はテンポよく投球を続けたが、五回だった。２死から四球と安打でつながれて２失点。なおも２死満塁で３番・小園を迎えたが、ここを二ゴロに打ち取って難所を切り抜けた。

続投となった六回も無失点で踏ん張ると、６回６安打２失点で役目を終えた。ヤクルト・山野に並ぶ両リーグトップタイの４勝目となった。

また打線は二回、一気に広島先発・森下を攻略。３連打で無死満塁を作ると、平山の遊ゴロの間に先制点を奪った。さらに浦田が適時打で続き、竹丸は二、三塁から投手の前に犠打で転がした。三走・平山が見せた決死のヘッドスライディングは一時アウト判定も、リクエストでセーフに覆った（記録は犠打野選）。

捕手・持丸のタッチに対して、体を反転する形でかいくぐった神の手で１点をもぎ取ると、竹丸にプロ初打点が記録された。