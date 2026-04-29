一度もスウィープされずにNBAプレーオフのシリーズへ出場した回数でハーデンがトップ

NBAのシーズンは、基本的に約半年間におよぶ長丁場となる82試合のレギュラーシーズンをこなした後、プレーオフで4つのシリーズを勝ち上がった1チームが、そのシーズンのチャンピオンとなる。

現行フォーマットでは、プレーオフのファーストラウンド、カンファレンス・セミファイナル、カンファレンス・ファイナル、NBAファイナルと、どのシリーズも4戦先勝（7ゲームシリーズ）で、同じ相手と最長で約2週間も戦い続けるタフな道のりと言っていい。

そのプレーオフでは、相手に一度も敗れることなく4戦全勝でシリーズを突破すると“スウィープ”となる。『ESPN Insights』によると、これまでプレーオフのシリーズで最も多くスウィープで突破したのはカリーム・アブドゥル・ジャバー（元ロサンゼルス・レイカーズほか）の13回で、現役のレブロン・ジェームズ（レイカーズ）が歴代2位タイの12回を誇っている。

そうした中、4月28日（現地時間27日）に『Hoops Hype』はこれまでオールスターに選ばれた経験を持つ選手たちのうち、スウィープされずにどれだけ多くNBAプレーオフのシリーズを戦ってきたかをソーシャルメディアへ投稿。

歴代トップは、現在クリーブランド・キャバリアーズでプレーしているジェームズ・ハーデンの32シリーズ。NBA入りから17シーズンすべてでプレーオフ進出を飾ったベテランガードは、計6チームでポストシーズンへ臨みながら、スウィープ敗退を喫したことがない。

同メディアが公開した、歴代トップ9は下記のとおり。現役ではハーデンのほか、ゴールデンステイト・ウォリアーズで4度の優勝を飾ったドレイモンド・グリーン、ステフィン・カリー、クレイ・トンプソン（現ダラス・マーベリックス）が入っている。



※以降チーム名は略称、*=現役選手

◆■一度もスウィープされずにNBAプレーオフのシリーズへ出場した回数トップ9

１位 ジェームズ・ハーデン（キャバリアーズ）*：32シリーズ



２位 ドレイモンド・グリーン（ウォリアーズ）*：31シリーズ



ー位 ジョン・ハブリチェック（元セルティックス）：31シリーズ



４位 ポール・サイラス（元セルティックスほか）：30シリーズ



ー位 ステフィン・カリー（ウォリアーズ）*：30シリーズ



６位 ビル・ラッセル（元セルティックス）：29シリーズ



ー位 クレイ・トンプソン（マーベリックス）*：29シリーズ



８位 ジュリアス・アービング（元シクサーズ）：28シリーズ



９位 サム・ジョーンズ（元セルティックス）：27シリーズ

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