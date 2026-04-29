日本代表FW上田綺世がパパに!! モデル妻の由布菜月さんが第一子出産を発表「夫にも立ち会ってもらうことができました」
フェイエノールトの日本代表FW上田綺世の妻でモデルの由布菜月さんが29日、自身のインスタグラム(@yufudayo)を更新し、第一子となる女児を出産したことを報告した。
由布さんはインスタグラムで「先日、第一子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過ごしています」とのコメントとともに、第一子との2ショット写真を投稿している。
「想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができました。臨月になってもなかなか回らず逆子ちゃんのままだったので、娘が夫に会いたくて、この日を選んできてくれたのかなと感じています」
「初めての出産でしたが、妹と夫に支えてもらい安心して迎えることができました。忙しい中乗り換え続きで急いで帰国してくれた夫には感謝の気持ちでいっぱいです。たくさんサポートしてくれてとても心強かった!ありがとう!(最後の写真は出産前日合流したときの笑) お腹の中で過ごしたトツキトオカ、すくすく育ってくれて本当にありがとう」
上田と由布さんは22年2月に結婚を発表。今年1月に第一子の妊娠を公表していた。
由布さんはインスタグラムで「先日、第一子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過ごしています」とのコメントとともに、第一子との2ショット写真を投稿している。
「想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができました。臨月になってもなかなか回らず逆子ちゃんのままだったので、娘が夫に会いたくて、この日を選んできてくれたのかなと感じています」
上田と由布さんは22年2月に結婚を発表。今年1月に第一子の妊娠を公表していた。