日本代表FW上田綺世がパパに!! モデル妻の由布菜月さんが第一子出産を発表「夫にも立ち会ってもらうことができました」

日本代表FW上田綺世がパパに!! モデル妻の由布菜月さんが第一子出産を発表「夫にも立ち会ってもらうことができました」