鈴木福、顔出し免許証を公開「取得しました！」「ちゃんとMTだよ」
俳優の鈴木福（21）が29日、自身のXを更新し、自動車の運転免許を取得したことを報告した。あわせて免許証の写真を投稿した。
【写真】気になる顔写真（笑）鈴木福の運転免許証
免許証を公開しながらXでは「今日は4／29(よいふくの日)ということで良い報告を…運転免許を取得しました！」と説明。また、「＃限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」と伝えている。
鈴木は、2004年6月17日生まれ、 東京都出身。2011年4月、ドラマ『マルモのおきて』に出演し、注目を集める。同ドラマ主題歌として、「薫と友樹、たまにムック。」名義でシングル「マル・マル・モリ・モリ！」が大ヒットし、『第44回日本有線大賞』特別賞・新人賞、『第53回日本レコード大賞』特別賞を受賞。また、『第62回NHK紅白歌合戦』に史上最年少で出場。
そのほか、ドラマ『妖怪人間ベム』（11年）、ドラマ『コドモ警察』（12年）、ドラマ『夫のカノジョ』（13年）、映画『薔薇色のブー子』（14年）、NHK連続テレビ小説『わろてんか』（17年）、映画『決算！忠臣蔵』（19年）、映画『KAPPEI カッペイ』（22年）、特撮ドラマ『仮面ライダーギーツ』（22年）、舞台『アカシアの雨が降る時』（23年）などに出演。23年4月より情報番組『ZIP！』のパーソナリティーを務めた。
【写真】気になる顔写真（笑）鈴木福の運転免許証
免許証を公開しながらXでは「今日は4／29(よいふくの日)ということで良い報告を…運転免許を取得しました！」と説明。また、「＃限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」と伝えている。
鈴木は、2004年6月17日生まれ、 東京都出身。2011年4月、ドラマ『マルモのおきて』に出演し、注目を集める。同ドラマ主題歌として、「薫と友樹、たまにムック。」名義でシングル「マル・マル・モリ・モリ！」が大ヒットし、『第44回日本有線大賞』特別賞・新人賞、『第53回日本レコード大賞』特別賞を受賞。また、『第62回NHK紅白歌合戦』に史上最年少で出場。