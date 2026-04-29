トンボコープが、新曲「スターゲイザー」を本日配信リリースした。あわせて、全国6カ所を巡るツアー＜TOMBO COOP TOUR 2026 “LANDMARK”＞の開催を発表した。

新曲「スターゲイザー」は、叶わなかった夢や、取りこぼしてしまった過去の“その後”を描いた楽曲だという。部屋の中を舞台に、過去と現在が交錯しながら、ふたりで見ていたはずの景色や記憶が静かに変質していく様子を映し出している。何もない空を見上げ続けてしまうような、諦めきれなさと、それでもなお何かを探し続けてしまう感覚が、本作の核になっているとのことだ。

そして、新たに発表された＜TOMBO COOP TOUR 2026 “LANDMARK”＞は、9月27日の宮城・仙台公演を皮切りに、福岡、大阪、広島、愛知を巡り、11月26日の東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO公演でファイナルを迎えるツアーになる。無料のオフィシャルファンクラブ「FAN’S DOM」にて最速チケット先行が開始されているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜TOMBO COOP TOUR 2026 “LANDMARK”＞ https://tombocoop.com/contents/979250 2026年9月27日（日）【仙台】LIVE HOUSE enn 2nd

OPEN 17:30 / START 18:00 2026年10月23日（金）【福岡】LIVE HOUSE DRUM Be-1

OPEN 18:30 / START 19:00 2026年10月24日（土）【大阪】梅田 Shangri-La

OPEN 17:30 / START 18:00 2026年11月14日（土）【広島】SECOND CRUTCH

OPEN 17:30 / START 18:00 2026年11月15日（日）【愛知】NAGOYA JAMMIN’

OPEN 17:30 / START 18:00 2026年11月26日（木）【東京】SHIBUYA CLUB QUATTRO

OPEN 18:00 / START 19:00 ▼チケット料金

オールスタンディング ￥4,400（税込）※Drink代別

U-20割チケット ￥4,000（税込）※Drink代別

※未就学児童入場不可

※枚数制限：4枚まで U-20割チケットについて

※公演当日に20歳以下の方が対象でご購入可能となります。

※公演当日入場口にて年齢確認をさせて頂きますので必ず年齢を確認できる身分証明書を

ご持参ください。身分証のご提示がない場合、ご入場をお断りさせていただく場合がござ

いますので、予めご了承ください。払戻もいたしませんのでご注意ください。 ▼チケット先行スケジュール

FAN’S DOM最速チケット先行（抽選）

受付期間：2026年4月29日（水・祝）21:00〜5月11日（月）23:59

オフィシャルファンクラブ「FAN’S DOM」：https://tombocoop.com/contents/979250