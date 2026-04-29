◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）

巨人が序盤のリードを守り切り、勝利を挙げた。貯金は今季最多タイの４。先発のドラフト１位・竹丸は６回６安打２失点でリーグトップタイの４勝目をゲットした。

先発・竹丸は初回を３者三振スタート。２回には４点の援護を受けた中、ルーキーは４回までスコアボードに「０」を並べた。

４―０の５回。難なく２死を奪ったが、平川に四球を与えると、持丸に左中間へ適時二塁打を許した。続く代打・モンテロには左前適時打を献上。さらに秋山に右前打、菊池に四球を与えて満塁のピンチを招いた。それでも小園を二ゴロに仕留めて絶体絶命のピンチを脱出。６回もマウンドに上がると、無失点で降板した。

５回の途中、もしくは５回を終えて交代の選択肢もあっただろうが、阿部監督ら首脳陣は続投を選択。指揮官は今季、「勝利と育成」を目指す中でドラ１への期待と今後の成長への思いもうかがわせた。

まだ順位争いがより激しくなるシーズン佳境ではないからこそ、できた部分もあるかもしれない。若手にとって立ちはだかる壁を一つずつ乗り越えることが、自身の、そしてチームの未来にもつながるはずだ。（田中 哲）