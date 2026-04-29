上田綺世に第一子が誕生

サッカー日本代表FWの上田綺世（フェイエノールト）が10日、自身のインスタグラムを更新。第一子となる長女が誕生を報告した。妻はモデルの由布菜月。

上田は生まれたばかりの愛娘が自身の小指を掴んだ写真を公開。「ご報告です。新しい家族が増えました。命がけで出産を乗り越えてくれた妻、支えてくれている家族に心から感謝しています」「妻と娘のためこれからより一層頑張ります。これからもよろしくお願いします」と記した。

妻の由布も自身のインスタグラムで愛娘を抱きかかえて笑顔を浮かべた写真を投稿。「先日、第一子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過ごしています」「想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができました」などと報告した。

2人は1月に第一子の妊娠をインスタグラムで報告していた。出産の報告に、ファンから「きゃー」「この日を待ってました！」「わ〜〜〜おめでとうございます」「ちゃんとパパが帰ってきたタイミングで産まれてきて、、神秘的で感動ですね」「涙出ちゃう おめでとうございます」「1枚目尊くてめちゃくちゃ美しくて、なんだかジーンとしました」などと祝福の声が殺到した。

上田は森保ジャパンのストライカーとして存在感を発揮。6月のワールドカップでの活躍も期待される。



（THE ANSWER編集部）