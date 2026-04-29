中国が自国の優位を強調しながら米国を批判する「戦狼外交」は、日本、韓国、台湾の市民にはむしろ反発を招く可能性が高いようだ。早稲田大学の小林哲郎教授（社会心理学）らの研究グループは、日本、韓国、台湾の計6091人を対象に、実験を取り入れたアンケート調査を行い、中国の強硬な対外発信に触れた人ほど中国への好感を下げる傾向を確認した。研究成果は2026年4月2日付で国際学術誌「The International Journal of Press/Politics」に発表された。

（https://doi.org/10.1177/19401612261431042）（吉田光男 内外タイムス）

研究で焦点を当てたのは、中国を持ち上げつつ米国を批判する「比較広告」型の発信だ。日本、韓国、台湾の実験参加者は無作為に２つの群に分けられ、一方には中国の自然景観や文化を紹介する政治色の薄い投稿を5件、もう一方には中国の平和性や優位を訴えながら米国の混乱や軍事介入を批判する投稿を5件見せた。その後、中国と米国への好感、両政府への評価、国際的影響力の評価、民主主義への支持、投稿を共有したいかどうかを尋ね、差を比較した。

結果は限定的ながら一貫していた。中国への好感は3地域すべてで有意に低下し、特に韓国で落ち込みが大きかった。韓国ではそれに加え、中国政府への評価や中国の国際的影響力への評価も下がった。日本と台湾でも、中国への好感は低下した。

強い言葉で相手国を批判し、自国の正しさを誇示する発信は、少なくとも3地域の民主主義社会では、支持の拡大よりも反発を招きやすいことが示された。

一方で、米国への影響は限定的だった。日本では米国への好感が、台湾では米国の国際的影響力への評価がやや下がったものの、米国政府への評価が大きく揺らぐ結果は確認されなかった。中国の発信が米国の評価まで一様に切り崩すわけではなく、効果は部分的にとどまった。中国への反発がまず前面に出ており、比較広告型の発信が第三国世論への説得や印象改善としては思うように機能していない実態もうかがわれる。

権威主義が優位な内容でも民主主義観は揺るがず

さらに重要なのは、民主主義への支持が3地域のいずれでも弱まらなかった点だ。中国の強硬なメッセージは、民主主義の欠点を突き、権威主義体制の優位をにおわせる内容を含んでいたが、参加者の基本的な民主主義観を揺るがすには至らなかった。日本と韓国では、こうした投稿を自ら共有したいという意向も低下した。目立つ発信であっても、受け手が進んで広めるほどの吸引力は持ちにくいことになる。

小林教授は「印象論ではなくデータに基づいて国際発信のあり方を考える必要がある」と話す。強い言葉は注目を集めやすいが、人々の態度変化は必ずしも直感どおりではない。少なくとも日韓台の民主主義社会では、外部からの攻撃的な情報発信に対して一定の耐性を持つ可能性も示している。

日本、韓国、台湾はいずれも中国と地理的に近く、歴史、安全保障、経済の面で深い関係を持つ。そうした地域で中国への印象が悪化すれば、各国の対中政策や安全保障論議にも間接的な影響を及ぼしかねない。研究チームは今後、東アジア以外の地域でも同様の反応が見られるか、また受け手の政治意識、対中認識、メディア接触の違いが効果をどう左右するかを詳しく調べる方針という。

権威主義国家の情報発信が外国世論にどこまで浸透するのかを考えるうえでも、示唆に富む研究といえそうだ。

研究論文：Zhou Y, Kobayashi T, Seki L (2026) Evaluating the Impact of China’s “Wolf Warrior Diplomacy” in East Asia: An Experimental Approach. The International Journal of Press/Politics. (DOI:10.1177/19401612261431042）