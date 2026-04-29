◇セ・リーグ 広島2―4巨人（2026年4月29日 東京ドーム）

広島・森下は最高の立ち上がりに見えた。初回だ。先頭・キャベッジ、吉川から2者連続三振を奪うなど3者凡退で上々の発進。ところが、続く2回につかまった。

先頭のダルベックから3連打を浴び、無死満塁。まずは7番・平山の遊ゴロの間に先制点を許すと、なおも1死一、三塁から浦田に左前適時打を浴びた。さらに1死二、三塁から竹丸のスクイズ、キャベッジの左前適時打と攻勢を止められず、計4失点まで傷口は広がった。

前回対戦の7日は6回1/3を投げ、2失点。粘りの投球で、今季初勝利をつかんでいた。だが、その再現とはいかなかった。1―4の5回2死二塁の攻撃で代打・モンテロを送られ、降板。4回6安打4失点と消化不良のマウンドとなった。

前日28日の同カードで18安打11得点と爆発した打線は、0―4の5回に反撃開始。相手先発・竹丸を攻め、8番・持丸、続くモンテロの適時打で2点を返した。「なんとかチャンスでいい仕事ができた」とモンテロ。だが劣勢を引っ繰り返すまでには至らなかった。

森下は黒星先行の3敗目（2勝）。チームは前日大勝の勢いに乗って連勝とはいかなかった。あす30日こそ、9カードぶりの勝ち越しを決めてみせる。