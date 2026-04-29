作曲家の菅野祐悟が２９日、自身のＸに新規投稿。ドジャースの大谷翔平投手と妻の真美子さんに対する感謝の言葉をつづった。

ドジャースはこの日のマーリンズ戦を「Ｗｏｍｅｎ’ｓ Ｎｉｇｈｔ」として実施し、選手の夫人が登場曲をチョイス。大谷は真美子夫人が選択した菅野祐悟作曲の「Ｃａｎｚｏｎｉ Ｐｒｅｆｅｒｉｔｅ」でマウンドに上がった。

「Ｃａｎｚｏｎｉ Ｐｒｅｆｅｒｉｔｅ」はアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」のサウンドトラックに収録されている曲。大谷は６回２失点（１自責）と奮闘したが、打線が無得点と湿り、今季初黒星を喫した。

菅野は「大谷翔平投手、楽曲を使用していただきありがとうございます！そして真美子さま、選曲していただきありがとうございます とても光栄で、本当に嬉しいです。これからも心より応援しております！」と大谷夫妻に感謝の言葉をつつづると同時に、今後のさらなる活躍を願った。

それでも、世界を代表するスーパースターに自身の楽曲が選ばれたうれしさを抑えることができなかったようで、最後に「やった〜」と感情を爆発させていた。