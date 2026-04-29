明治安田J1百年構想リーグ「V・ファーレン長崎」は29日、アウェーで「清水エスパルス」と対戦。

5試合ぶりの勝利を手にしました。

連敗をストップさせたいV・ファーレン。

今季、ホーム戦で敗れた清水とのリベンジマッチに臨みました。

前半6分、オーバーラップしたエドゥアルドのクロスに、古巣対決となったチアゴサンタナが飛び込みますが、惜しくもゴールとはなりません。

その直後には、裏に抜け出した長谷川が倒され、相手ディフェンダーがレッドカードで一発退場。

序盤で数的優位となります。

勢いづいたV・ファーレンは12分、長谷川がフリーキックから直接狙いますが、ここはゴール右側に外れます。

優位に進めていた中でしたが、21分に一瞬のスキをつかれ先制点を奪われます。

追う展開となったV・ファーレンは33分、相手陣内での翁長のロングスローから最後はチアゴサンタナが頭であわせ同点に。

前半を折り返します。

迎えた後半のキックオフ直後、中盤でボールを奪ったエドゥアルドから長谷川。

技術の高いビューティフルゴールは、うれしい移籍加入後初得点。逆転に成功します。

その後の相手の反撃を、集中した守備でしのいだV・ファーレン。

2ｰ1で競り勝ち、連敗を脱出、5試合ぶりの白星を挙げました。

（長谷川 元希 選手）

「(清水が)守備をしっかり固めてくるだろうと予測で、立ち上がり10分で決着をつけようということだったので、それができてよかった。ホームで不甲斐ない試合をしてしまったので、きょうは必ず借りを返したかったし、勝利を届けたかったのですごくよかった」

次節は来月3日、ホームで「名古屋グランパス」と対戦します。