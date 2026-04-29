「やばい大人っぽい」生見愛瑠、美脚際立つ黒シースルードレス姿を披露！ 「色っぽ過ぎ」「綺麗やわぁ…」
モデルでタレントのめるること生見愛瑠さんは4月28日、自身のInstagramを更新。映画『SAKAMOTO DAYS』公開直前イベントでの衣装姿を披露しました。
【写真】生見愛瑠、黒シースルードレス姿
この投稿にコメントでは「シースルードレス素敵です」「めるるの今日のコーデ色っぽ過ぎて綺麗です」「黒、シックで素敵」「超爆美女」「綺麗やわぁ…」「めるるの大人の色気」「どんどん綺麗になっていくなぁ」「やばい大人っぽい」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】生見愛瑠、黒シースルードレス姿
「めるるの今日のコーデ色っぽ過ぎて綺麗です」生見さんは「SAKAMOTO DAYS公開直前イベントでした！ 明日公開です！ 是非劇場へ足を運んでみてください 私も行かないとっ」とつづり、4枚の写真を投稿。29日公開の出演映画『SAKAMOTO DAYS』公開直前イベントで着用した黒いシースルードレス姿で足を組んで座り、美脚が際立つショットを披露しています。
“ふみめる”ペアにも注目！29日公開の人気漫画の実写映画『SAKAMOTO DAYS』で殺し屋組織「ORDER（オーダー）」のメンバー、大佛（おさらぎ）役を演じている生見さん。ぱっつん前髪の黒髪ロングヘア姿を披露しています。2018年のAbemaTV『太陽とオオカミくんには騙されない』で共演し、“ふみめる”ペアの愛称で人気を博した俳優・高橋文哉さんとの共演にも注目が集まっています。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)