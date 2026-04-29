◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）

広島は、投打がかみ合わずに連勝を逃した。借金は再び今季ワーストの７に戻った。先発・森下暢仁投手が初回３者凡退と上々の立ち上がりを見せながら、４回４失点と粘れなかった。

森下は、２回先頭から３連打を起点に４失点した。無死満塁から平山の併殺崩れ、浦田の左前適時打で２点を奪われた。なおも１死二、三塁から９番・竹丸の投前のスクイズは軽快にさばき、本塁クロスプレーに一度はアウトと宣告されたが、リプレー検証で“空タッチ”だったとして判定が覆った。なおもキャベッジに左前適時打で続かれた。５回に打線が４点ビハインドから１点を返し、なおも２死二塁の好機で代打を送られた。

打線もつながりを欠いた。０―０の２回は先頭・坂倉が二塁打でチャンスメイクも、続く野間のバントは捕ゴロとなって走者を進められず。４回も先頭の菊池が安打を放ちながら、小園が一ゴロ併殺打。５回は２死無走者から２点を返したが、最後は２死満塁で小園が二ゴロに倒れた。２８日のカード初戦は、打線がともに今季最多の１８安打１１得点で巨人を圧倒したが、流れに乗れなかった。