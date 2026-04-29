◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）

巨人が広島に快勝し、貯金を４に戻した。先発のドラフト１位ルーキー竹丸和幸投手が６回を６安打２失点と踏ん張り、ハーラートップタイの４勝目。「２番・二塁」で吉川尚輝内野手がスタメン復帰、浦田俊輔内野手を８番でプロ初の遊撃スタメンに据えた新打線は、２回に５安打を集中させ一挙４得点。竹丸のスクイズで本塁へ頭から滑り込んだ平山功太内野手の「神の手」でもぎ取った得点もあった。投打に若手が躍動し、黒星スタートした９連戦を１勝１敗のタイに戻した。

最高の立ち上がりだった。巨人先発の竹丸は、初回いきなり３者連続三振。テンポよく真っすぐで押す持ち前の強気のスタイルを貫き、４回まで２安打無失点に広島打線を封じ込めた。

巨人の新打線がつながったのは２回だった。先頭の４番・ダルベックが中前安打を放つと、５番・岸田と６番・増田陸も安打で続き無死満塁。ここで７番・平山のセンター返しの打球は、ショート小園に捕球されたが、併殺崩れの間にまず１点を先制。続く８番・浦田が左中間へ適時打を放った。「チャンスだったので前に飛ばせば何かあるという気持ちでした。ランナーをかえすことができてよかったです」。プロ初の遊撃スタメンという大役を任された若武者が、１２打席ぶりの安打で阿部監督の期待に応えた。

なおも１死二、三塁から、打席の竹丸投手に阿部監督が出したサインはスクイズ。バントは投前へ転がり、森下投手が持丸捕手へ素早くトス。三塁走者の平山が頭から滑り込んだ。審判の判定はアウト。すかさず、阿部監督がリクエストを要求した。タイミングはアウトかと思われたが、平山が左手で本塁を狙うと見せかけ、持丸捕手の背後に回り込みタッチをかいくぐりながら、右手をホームベースに滑り込ませていた。その様子がバックスクリーンに映し出されると、スタンドの巨人ファンは大歓声。直後に判定がセーフに変わると、この日一番の歓声が沸き上がった。さらに続くキャベッジがタイムリー。この回、一挙に４点を奪った。

快勝ムードにＧ党が盛り上がる東京ドームのムードが一変したのは５回だった。先発の竹丸が２死から四球。続く持丸に適時二塁打を浴び、あっさりと１点を返された。続く代打・モンテロにもタイムリーを許し２点目。さらに安打と四球で満塁とされると、スタンドは静まり返った。だが、ここでルーキー左腕が力を振り絞り、小園を二ゴロに仕留めると、観客席からは再び大歓声。竹丸は６回も追加点を許さず、この回でマウンドを降りた。「５回以外は良い投球ができたと思います。５回２死からの点の取られ方が良くなかった。しっかり反省して次の登板にむけて調整します」と反省を忘れなかった。試合後のお立ち台では最後に「２ケタ勝てるように頑張ります」と力強く宣言した。

巨人は７回を中川−田中瑛とつないで無失点。２点リードの８回は、４番手・ルシアーノが３者凡退に抑えて無失点。昨季から「８回の男」は大勢が担っていたが、この日は助っ人右腕が大役を任され、デビューから８試合連続無失点という結果で期待に応えた。９回は守護神マルティネスが危なげなく締めてゲームセット。黒星スタートとなった９連戦もこれで１勝１敗のタイに。阿部監督が大胆に若手を起用した新布陣がはまり、貯金を４に戻した。