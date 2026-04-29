◇プロ野球セ・リーグ 巨人4−2広島（29日、東京ドーム）

巨人は竹丸和幸投手が6回2失点の力投でリーグトップタイの4勝目をマークしました。

打線は2回、広島先発の森下暢仁投手から先頭の3本の安打で無死満塁の好機をつくり、平山功太選手のショートゴロの間に1点を先制。さらに浦田俊輔選手がタイムリーが飛び出し、追加点を奪います。

なおも1アウト2、3塁のチャンスでは、竹丸投手がセーフティースクイズ。3塁走者の平山選手がアウトのタイミングも捕手のタッチをかいくぐる“神回避”で、リプレー検証で判定がひっくり返り、3点目をもたらします。さらにキャベッジ選手がタイムリーを放ち、この回は森下投手から一挙4点となりました。

竹丸投手は初回を3者連続三振の好スタート。2回は先頭打者に二塁打を浴びますが、バックの好守備もあり無失点。4回までスコアボードに「0」を並べます。ところが、4点リードの5回、2アウトから四球を出し、持丸泰輝選手の二塁打で失点。さらに暴投でランナーが3塁まで進むと、モンテロ選手のタイムリーで2点差へ。なおも安打と四球で満塁としましたが、小園海斗選手を打ち取り、なんとかピンチを切り抜けます。5回は逆球も目立ち制球に苦しんだ竹丸投手は、6回もマウンドにも上がり、先頭にヒットを許したものの、後続を打ち取りました。

7回からは継投。7回は中川皓太投手、田中瑛斗投手の2人をつぎこみ無失点。8回はルシアーノ投手が広島の中軸は3者凡退に抑えます。9回は守護神のマルティネス投手が3人で締めました。

竹丸投手は6回2失点でリーグトップタイ4勝目。チームは貯金4となり、上位の阪神、ヤクルトを1.5ゲーム差で追いかけます。