ゲラン新作ティント誕生♡落ちにくさと潤いを叶える新リップ

フレンチラグジュアリーブランドゲランから、2026年春に新たなリップスティック〈キスキスビーインテンス〉が登場。美しい発色と落ちにくさ、さらに濃密なうるおいケアを同時に叶える注目のティントです。ミツバチ由来成分を贅沢に配合した処方と、洗練されたデザインで、毎日のメイクタイムをより特別なひとときへ導きます♡

進化した濃密ケアリップの魅力

〈キスキスビーインテンス〉は、ゲラン初のキスプルーフハニーリップスティックとして誕生。

ハチミツ、ミツロウ、ロイヤルゼリー、プロポリスエキスの4種のハチ由来成分¹を配合し、唇にたっぷりのうるおいとふっくら感⁴を与えます。

さらに、2種のポリマー⁵が唇に密着し、色移りを防ぐプロテクトフィルムを形成。塗りたての美しさを長時間キープしながら、しなやかで軽やかなつけ心地を実現しています。

また、専属調香師デルフィーヌ・ジェルクが手がけた香りも魅力。ハニーアコードにオレンジブロッサムとバニラが重なり、ほのかに甘く心地よい余韻を楽しめます。

ディオールのUVプロテクター新作♡透明感仕上げの限定UVが登場

全20色の華やかなカラー展開

カラーバリエーションは全20色。本体5,940円（税込）、リフィル4,730円（税込）で展開されます。

本体

リフィル

花々から着想を得たカラーは、どんな肌トーンにもなじみやすく、シルキースフレのような軽やかな仕上がりが特徴です。

サステナブルな美しいパッケージ

ケースはスリムで洗練されたフォルムへと進化し、ハニカム模様があしらわれたデザインに。リフィル対応で、1つのケースで複数カラーを楽しめるサステナブル仕様です。

包装材削減28%、CO₂排出量削減39%、化石燃料使用量削減38%²と、環境への配慮も魅力のひとつ。

また、一部ブティック¹では刻印サービスも可能で、自分だけの特別な一本として楽しめます。

毎日を彩るご褒美リップに♡

美しい発色と落ちにくさ、そして濃密なうるおいを兼ね備えた〈キスキスビーインテンス〉。日常使いはもちろん、特別な日のメイクにもぴったりな一本です。

豊富なカラーと洗練されたデザインで、自分らしさを引き立ててくれる新作リップ。ぜひお気に入りのカラーを見つけて、毎日のメイクに取り入れてみてください♪