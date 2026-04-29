主婦と生活社は、PASH! コミックス『異世界ラーメン屋台 エルフの食通は『ラメン』が食べたい(コミック) 1』(漫画：黒八、原作：森月真冬、キャラクター原案：転)を2026年5月1日(金)に発売する。



■『異世界ラーメン屋台　エルフの食通は『ラメン』が食べたい(コミック) 1』

漫画：黒八

原作：森月真冬

キャラクター原案：転

発売日：2026年5月1日

定価：700円＋税

＜あらすじ＞

エルフ界一の食通・リンスィールは、とある噂を耳にした。

城下町・ファーレンハイトの路地裏に、

笛の音とともに現れる『奇妙な男』。

男は不思議な車を引き、珍しい料理をふるまうのだという。

その料理の名は『ラメン』。

未知なる味、『ラメン』との巡り合いに

感謝を込めて──いざ！

特典情報など各詳細は「コミックPASH! neo」にて。