21:00
ドイツ消費者物価指数（速報）（4月）
予想　0.8%　前回　1.1%（前月比)
予想　3.0%　前回　2.7%（前年比)
予想　1.0%　前回　1.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　3.3%　前回　2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

21:30
米耐久財受注（速報値）（3月）
予想　0.6%　前回　-1.3%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.9%（輸送除くコア・前月比)

米卸売在庫（速報値）（3月）
予想　0.4%　前回　0.8%（前月比)

米住宅着工件数（3月）
予想　140.2万件　前回　148.7万件（住宅着工件数)
予想　-5.7%　前回　7.2%（住宅着工件数・前月比)
予想　139.5万件　前回　137.6万件（138.6万件から修正）（住宅建築許可件数)
予想　1.4%　前回　-4.7%（住宅建築許可件数・前月比)

22:45　
カナダ中銀政策金利（4月）22:45
予想　2.25%　前回　2.25%

23:30　
マックレム加中銀総裁、記者会見
米週間石油在庫統計

30日
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（4月）
予想　3.75%　前回　3.75%（上限金利)
予想　3.5%　前回　3.5%（下限金利)

3:30
パウエルFRB議長、記者会見

米主要企業決算
マイクロソフト、アルファベット、メタ、アマゾンドットコム、フォード

※予定は変更されることがあります。