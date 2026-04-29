ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ドイツ消費者物価指数（速報）（4月）
予想 0.8% 前回 1.1%（前月比)
予想 3.0% 前回 2.7%（前年比)
予想 1.0% 前回 1.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 3.3% 前回 2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
21:30
米耐久財受注（速報値）（3月）
予想 0.6% 前回 -1.3%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)
米卸売在庫（速報値）（3月）
予想 0.4% 前回 0.8%（前月比)
米住宅着工件数（3月）
予想 140.2万件 前回 148.7万件（住宅着工件数)
予想 -5.7% 前回 7.2%（住宅着工件数・前月比)
予想 139.5万件 前回 137.6万件（138.6万件から修正）（住宅建築許可件数)
予想 1.4% 前回 -4.7%（住宅建築許可件数・前月比)
22:45
カナダ中銀政策金利（4月）22:45
予想 2.25% 前回 2.25%
23:30
マックレム加中銀総裁、記者会見
米週間石油在庫統計
30日
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（4月）
予想 3.75% 前回 3.75%（上限金利)
予想 3.5% 前回 3.5%（下限金利)
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
米主要企業決算
マイクロソフト、アルファベット、メタ、アマゾンドットコム、フォード
※予定は変更されることがあります。
ドイツ消費者物価指数（速報）（4月）
予想 0.8% 前回 1.1%（前月比)
予想 3.0% 前回 2.7%（前年比)
予想 1.0% 前回 1.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 3.3% 前回 2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
21:30
米耐久財受注（速報値）（3月）
予想 0.6% 前回 -1.3%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)
米卸売在庫（速報値）（3月）
予想 0.4% 前回 0.8%（前月比)
米住宅着工件数（3月）
予想 140.2万件 前回 148.7万件（住宅着工件数)
予想 -5.7% 前回 7.2%（住宅着工件数・前月比)
予想 139.5万件 前回 137.6万件（138.6万件から修正）（住宅建築許可件数)
予想 1.4% 前回 -4.7%（住宅建築許可件数・前月比)
22:45
カナダ中銀政策金利（4月）22:45
予想 2.25% 前回 2.25%
23:30
マックレム加中銀総裁、記者会見
米週間石油在庫統計
30日
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（4月）
予想 3.75% 前回 3.75%（上限金利)
予想 3.5% 前回 3.5%（下限金利)
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
米主要企業決算
マイクロソフト、アルファベット、メタ、アマゾンドットコム、フォード
※予定は変更されることがあります。