ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ドイツ消費者物価指数（速報）（4月）

予想 0.8% 前回 1.1%（前月比)

予想 3.0% 前回 2.7%（前年比)

予想 1.0% 前回 1.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 3.3% 前回 2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



21:30

米耐久財受注（速報値）（3月）

予想 0.6% 前回 -1.3%（前月比)

予想 0.4% 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)



米卸売在庫（速報値）（3月）

予想 0.4% 前回 0.8%（前月比)



米住宅着工件数（3月）

予想 140.2万件 前回 148.7万件（住宅着工件数)

予想 -5.7% 前回 7.2%（住宅着工件数・前月比)

予想 139.5万件 前回 137.6万件（138.6万件から修正）（住宅建築許可件数)

予想 1.4% 前回 -4.7%（住宅建築許可件数・前月比)



22:45

カナダ中銀政策金利（4月）22:45

予想 2.25% 前回 2.25%



23:30

マックレム加中銀総裁、記者会見

米週間石油在庫統計



30日

3:00

米FRB政策金利(FOMC)（4月）

予想 3.75% 前回 3.75%（上限金利)

予想 3.5% 前回 3.5%（下限金利)



3:30

パウエルFRB議長、記者会見



米主要企業決算

マイクロソフト、アルファベット、メタ、アマゾンドットコム、フォード



※予定は変更されることがあります。

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